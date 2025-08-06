مشاريع كوسيدار للقضاء على أزمة المياه

باشر مجمع كوسيدار العمومي إنجاز عدة مشاريع كبرى، بعضها بالتعاون مع الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” والبعض الآخر بمفرده، ومن بين هذه المشاريع محطة تحلية مياه البحر بولاية تيزي وزو.

وحسب مصادر مسؤولة بالمجمع، فقد تم الانطلاق في إنجاز محطة تحلية مياه البحر “تامدة” بولاية تيزي وزو. من أجل تزويد الساكنة وبعض الولايات المجاورة بالماء الصالح للشرب، لتضاف إلى قائمة المحطات التي تم إنجازها من قبل السلطات، آخرها بولاية بومرداس وتحديدا بمنطقة رأس جنات. وأكدت على أن المجمع ومن خلال فرعه “كوسيدار قنوات” يشتغل حاليا على العديد من المحاور لتشمل، إلى جانب المحطة سالفة الذكر، تسيير محطات فوكة، المرسى، الباخرة المحطمة، وشاطئ النخيل. أما في مجال الري، فقد تمكن المجمع من ربط المحطات هذه بالخزانات، مع إنجاز خزانات أخرى بعدة ولايات من الوطن، على غرار الطارف، بجاية، بومرداس، تيبازة ووهران، ناهيك عن إنجاز محطات معالجة المياه بكل من المدينة الجديدة برينان وتابلوط بولاية جيجل.

وبشأن المشاريع التي ينجزها مجمع كوسيدار بالشراكة مع سوناطراك، تشمل إعادة تأهيل العديد من أنابيب نقل الغاز بولاية تيارت، حاسي الرمل، رود النص. وأخرى بالشراكة مع شركة نفطال، لإنجاز جزء من الأنبوب الناقل للمحروقات بين أرزيو والجزائر العاصمة.

هذا، ويعكف المجمع حاليا على إنجاز عدة صوامع لتخزين الحبوب بولايات أدرار، عنابة وبجاية، حيث يتوفر كوسيدار على فرع خاص بالإنتاج الفلاحي ساهم في إنتاج هذه المادة الاستراتيجية وتمكن حتى من إنجاز مشاريع لتربية الأسماك.

وفي مجال الأشغال العمومية، من المرتقب أن ينطلق قريبا فرع “كوسيدار أشغال عمومية” بإنجاز مشروع ميترو الجزائر بالجهة الغربية للعاصمة، انطلاقا من محطة باب الوادي. ليشمل الشراقة، شوفالي، دالي إبراهيم وأولاد فايت.