مشاريع هامة لفك الإختناق المروري بالعاصمة

قام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، يوم الخميس، بمعاينة 3 مشاريع لتخفيف الازدحام المروري عن الجزائر العاصمة.

ويأتي هذا في إطار متابعة أشغال المشاريع الرامية إلى تخفيف الازدحام المروري عن الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة تتمثل هذه المشاريع في كل من:

مشروع إنجاز الطريق الرابط بين الملعب الأولمبي 05 جويلية والطريق الاجتنابي الثاني “الطريق الاجتنابي للدرارية”. وأسند إنجاز هذا الطريق، لشركة كوسيدار أشغال عمومية ومنشآت فنية على مسافة 10 كلم “المقطع الأول على مسافة 2.5 كلم”.

مشروع انجاز استكمال أشغال المداخل لمنطقة التوسع السياحي سيدي فرج وشاطئ النخيل، والذي كُلف بإنجازه مجمع شركتين عموميتين “ENGOA-EPTRC”.

تهيئة المنافذ بين الطريق الاجتنابي الثاني وملعب الدويرة والطريق الوطني رقم 36، الذي كلفت بإنجاز المنشأة الفنية الخاصة به الشركة العمومية سابطا.

وخلال هذه المعاينة لاحظ الأمين تقدم نسبة الإنجاز في المشاريع المذكورة بعد تجنيد إمكانيات ووسائل إضافية من طرف مؤسسات الإنجاز.

وذكّر الأمين العام أن هذه المشاريع تهدف أساسا إلى تخفيف الازدحام المروري عن الجهة الغربية من العاصمة. والتقليل من الضغط على الطريق الدائري الجنوبي.

وشدد ذات المسؤول على ضرورة الالتزام بالآجال التعاقدية للمشاريع، ووضع الإشارات المرورية الملائمة للورشات وعدم عرقلة حركة المرور.

وكذا المتابعة النوعية والمستمرة للأشغال، من طرف مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر ومكاتب الدراسات.

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