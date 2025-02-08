مشاريع واعدة بالبليدة لتحسين تنقل المسافرين

أدى صبيحة اليوم السبت، وزير النقل سعيد سعيود رفقة والي ولاية البليدة، إبراهيم أوشان، زيارة عمل وتفقد إلى الولاية.

وحسب بيان للوزارة، إستهل وزير النقل، الزيارة، من بلدية قرواو دائرة بوفاريك، أين تم معاينة والوقوف على سير أشغال مشروع إنجاز محطة القطار (Halte ferroviaire).

وبعد الإستماع لشروحات حول مدى تقدم إنجاز هذا المشروع، أين تم الإنتهاء من أشغال الأرصفة، الملاجئ، والممر العلوي للراجلين.

أسدى الوزير التعليمات اللازمة من أجل تدارك التآخرات الحاصلة لإستكمال مبنى المسافرين (Bâtiment de Voyageurs).

ودعا إلى إحترام رزنامة العمل المسطر لتسريع وتيرة الأشغال، وإيلاء الأهمية القصوى للجودة. من أجل دخول هذه المنشأة الحيوية حيز الإستغلال في أسرع وقت ممكن.

وستساهم هذه المنشأة مستقبلا، في التكفل وتحسين ظروف تنقل المسافرين خاصة ساكنة بلدية قرواو.

تفقد المحطة البرية الشهيد “بايلة فاروق”

وفي هذه المحطة من الزيارة، تنقل وزير النقل، بمعية والي الولاية والوفد المرافق لهما إلى بلدية البليدة، أين تم تفقد المحطة البرية الشهيد “بايلة فاروق”.

كما تم الإستماع إلى عرض حول نشاط هذه المنشأة، ومختلف خدماتها الرقمية المدمجة التي أطلقتها مؤسسة صوقرال في إطار الرقمنة.

وتمت معاينة مختلف مرافقها، والوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للمسافرين من نقل وتوفير للأرصفة الخاصة بالخطوط.

وقد دعا الوزير إلى العمل على توفير جميع المرافق الضرورية. وتكثيف الجهود للتكفل الأمثل بالمسافرين والسهر على سلامتهم وراحتهم من خلال الإعتماد على الرقمنة.

كما تمت معاينة مشروع إنجاز موقف القطارات الجديد (Halte ferroviaire) بالمحطة البرية.

وكذا الإستماع لشروحات حول تقدم أشغال هذا المشروع قدمت من طرف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وفي هذا الشأن، طالب الوزير بضرورة الإسراع في الإنتهاء من الأشغال في أقرب الآجال، لتسهيل ظروف تنقل المسافرين.

زيارة الممرات المغلقة لحركة المرور

وفي ختام هذه الزيارة، تنقل وزير النقل، بمعية والي الولاية والوفد المرافق لهما، لزيارة الممر العلوي رقم 43 المغلق، لحركة المرور بحي الرمول مقابل محطة نقل المسافرين. كما تمت زيارة الممر العلوي رقم 45 بشارع الشريف شلبي.

أين أسدى الوزير توجيهاته المتعلقة بتشكيل لجنة متكونة من جميع المتدخلين، لدراسة إمكانية فتح هذين المعبرين مع مراعاة سلامة وأمن القطارات والمركبات.

كما طالب بدراسة إمكانية زيادة عدد رحلات القطارات بالناحية الغربية لاسيما العفرون. نظرا لأهميتها وتلبية لمطالب عمال وطلبة المنطقة، والتي تم تقليصها بسبب أشغال تهيئة السكة.