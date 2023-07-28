مشاكل صحية تعطل إنتقال بن طالب لنادي ليل

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أمس الخميس، عن سبب إتمام صفقة إنتقال الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لصفوف نادي ليل الفرنسي.

وحسب موقع “OUEST FRANCE“، أمس الخميس، فإن نبيل بن طالب يعاني من مشاكل صحية على مستوى القلب، عطلت الإعلان عن صفقة ضم اللاعب الدولي الجزائري.

وأوضح ذات المصدر، أن اللاعب سيقوم بفحوصات طبية معمقة لمعرفة إمكانية إتمام الصفقة أو إلغائها، وسيتم الكشف عن التفاصيل في الأيام القليلة القادمة عن الصفقة.