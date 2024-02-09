مشاورات لتصدير المنتجات السمكية الجزائرية الى إيطاليا وأوروبا

يجري الامين العام للجمعية الإيطالية للموارد الصيدية اسوتيكا” جوزيبي بالما مشاورات مع السلطات الجزائرية حول سبل تصدير المنتجات السمكية الجزائرية الى السوق الايطالية و الأوروبية.

وفي تصريح خص به وأج أكد جوزيبي بالما أن الجمعية الإيطالية للموارد الصيدية مهتمة بإستيراد المنتجات السمكية الجزائرية، سواء تلك التي تخص الصيد البحري أو تربية المائيات في الأقفاص والأحواض، الى السوق الإيطالية والأوروبية.

وعلى هامش هامش الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات الذي تتواصل فعالياته بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” لوهران، أبرز أنه يجري التشاور مع وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية الجزائرية، بخصوص القوانين التنظيمية الخاصة بمراقبة هذه المنتجات، مشيرا الى أن استيراد الأسماك من الجزائر سيبدأ بمجرد الاتفاق على هذا الجانب.

وفي ذات السياق اشار بالما أن جمعيته مهتمة بمختلف انواع الاسماك و الصدفيات، مضيفا أن الاستيراد سيخص منتجات البحر في أول مرحلة ثم أسماك تربية المائيات في فترة ثانية.