مشروع أرضية “جزائرية كندية” لصناعة طائرات حرائق الغابات قيد البحث

كشف رئيس مجلس التنمية الجزائري الكندي، غاني قلي، أنّ هناك مشروع أرضية جزائرية كندية لصناعة الطائرات المختصة في مكافحة حرائق الغابات قيد البحث.

ولدى تدخله في الملتقى الأول الجزائري الكندي حول مكافحة حرائق الغابات بالوسائلال جوية، أوضح قلي أنّ المجلس الذي يترأسه يطمح إلى مرافقة الجزائر للحصول على أرضية لصناعة الطائرات عبر شراكات مع متعاملين كنديين.

وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية، فقد أكد قلي أن المشاورات الجارية يمكن أن تفضي على المدى المتوسط إلى إنشاء أرضية جزائرية كندية في مجال صناعة الطائرات. مشيرا إلى أن مثل هذا المشروع يتطلب عدة سنوات للتجسيد. مضيفا أن الشراكة في هذا المجال جد متنوعة. حيث بالإمكان أن تبدأ عبر التخصص في مكافحة حرائق الغابات لتتبعها تدريجيا. إحتياجات أخرى على غرار الطيران المدني والعسكري”.

وستتضمن هذه الأرضية مدرسة لمهن الطيران وحاضنة في مجال الصناعة الفضائية الجوية من أجل مرافقة المتدخلين الجزائريين في مكافحة حرائق الغابات عبر الجو. بحسب المعايير الدولية مع تفضيل تطوير خبرة جزائرية على المديين المتوسط والطويل.

كما سيساهم المشروع في توفير مناصب شغل ونقل التكنولوجيا والمهارات من الطرف الكندي. مشيرا إلى العمل على تمكين الجزائر من أن تصبح رائدة في منطقتي المغرب العربي والمتوسط في مكافحة حرائق الغابات وإمكانية مساعدة بلدان أخرى.

من جانبه، ذكر سفير كندا بالجزائر، ميشال ريان كالن، أنّ “التغيرات المناخية أصبحت تحدياً عالمياً”، مضيفاً أنّ الشراكة بين الجزائر وكندا في مجال مكافحة الحرائق تكتسي أهمية “جوهرية” و تجسد علاقة “رابح رابح” بين البلدين.

وأبرز السفير “المستوى “العالي” الذي تتمتع به صناعة الطائرات الكندية مما يخولها لأن تصدر منتجاتها نحو 190 بلداً، مؤكدا أنّ بلاده صدرت نحو الجزائر ما قيمته نحو 12 مليون دولار كندي من منتجات الصناعة الفضائية الجوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.