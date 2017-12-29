مشروع إنجاز السكة الحديدية يهدد مساكن الموالين بتيارت

ناشدت عائلات الموالين من منطقة حجر البربري بتيارت السلطات الولائية، إلى تعرض حياتهم للخطر بسبب أشغال مشروع السكة الحديدية.
إضافة، إلى أن خطر المتفجرات المستعملة بمشروع السكة الحديدة، يعرض مساكنهم للتشققات، وماشيتهم للخطر .
إضافة، إلى أن خطر المتفجرات المستعملة بمشروع السكة الحديدة، يعرض مساكنهم للتشققات، وماشيتهم للخطر .
التعليقات (1)
السلام عليكم :
انا مهندس دولة من مدينة تيارت.
عندي مشكلة كبيرة منذ سنة تقريبا كنت في دولة موريطانيا اشتغل مهندس في مكتب دراسات أسترالي و الحمد لله فتعرض لي جزاءرين يقولون انهم يعملون لصالح المخابرات الجزاءرية دارولي المشاكل ودمرولي حياتي بسبب الحصانة اللي عندهم خسرت كل ما املك و رجعت خاءبا الى البيت و خاصة محمد اللذي يخدم في مكتب الإستقبال السفارة الجزاءرية في نواقشط .