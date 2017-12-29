مشروع إنجاز السكة الحديدية يهدد مساكن الموالين بتيارت

ناشدت عائلات الموالين من منطقة حجر البربري بتيارت السلطات الولائية، إلى تعرض حياتهم للخطر بسبب أشغال مشروع السكة الحديدية.

إضافة، إلى أن خطر المتفجرات المستعملة بمشروع السكة الحديدة، يعرض مساكنهم للتشققات، وماشيتهم للخطر .