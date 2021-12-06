مشروع قانون التنظيم القضائي: استحداث محكمة الاستئناف الإدارية

عرضت وزارة العدل مشروع قانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع قانون المتعلق بالمساعدة القضائية.

ونص المشروع القانون الذي يعدل ويتمم الامر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

يندرج هذا الأمر في إطار تطبيق الحكام الدستور الجديد الذي عزز الجهات القضائية الادارية بالمحاكم الادارية للاستئناف.

كما يقترح توسيع الإستفادة من المساعدة القضائية الى المتقاضين، أمام هذه المحاكم الجديدة على غرار الجهات القضائية الأخرى.

وفي هذا الاطار يقترح هذا المشروع مكتبا للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف الذي يستقبل طلبات المساعدة القضائية ويتولى الفصل فيها.

في السياق ذاته، يقترح المشروع أن تقدم طلبات المساعدة القضائية، المتعلقة بالطعون بالنقض في المادة المدنية

التي يتم تشكيل ملفاتها على مستوى المجلس القضائي، أمام مكتب المساعدة لهذا الأخير.

بالمقابل وبالنسة لطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية يقترح المشروع ان تودع هذه الطلبات

أمام مكتب المساعدة القضائية للجهات القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.

إلى جانب ذالك،يشكل هذا القانون ضمانة إضافية لتعزيز مبدأ المساواة في اللجوء إلى القضاء وضمان حق الدفاع المكفول في الدستور والتشريع الوطني،

وفي العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحقوق الانسان.

في شأن آخر، و بالنسبة لمشروع “القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي” فيقترح مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي

ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الادارية الابتدائية والاستئنافية.

كما يقترح هذا المشروع تكييف القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدسنور التي تنص على المحاكم الإدارية للإستئناف كدرجة ثانية في التقاضي في المادة الإدارية.

وتستأنف أمامها الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية بدلا من من مجلس الدولة

هذا و يقترح هذا المشروع أيضا التكفل ببعض الإنشغالات الجديدة التي يقتضيها حسن سير العدالة ويتضمن هذا المشروع 40 مادة.