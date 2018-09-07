مشروع قانون المالية 2019.. العودة للعمل بـ”بطاقة التعريف الوطنية”!!

يقترح مشروع قانون المالية لعام 2019، العودة للعمل ببطاقة التعريف الوطنية وحذف مصطلح “بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية”.

ونقلا عن موقع “ALG24” الذي نشر خبرا حصريا، حول مشروع قانون المالية 2019، فقد كشف أنّ الحكومة تقترح في المادة 13 مكرر من المشروع ، تعديل المادة 140 مكرر من قانون الطوابع.

بإستبدال اسم بطاقة الهوية الإلكترونية الوطنية “البيومترية”، بـ “بطاقة التعريف الوطنية”.

وتعتبر الحكومة أن “البيومترية الإلكترونية” تقنية تستخدم في إنشاء جوازات السفر ويمكن تعديلها أو استعمالها مستقبلا، مع التقدم التكنولوجي.