مشروع لتطوير الساحات الخارجية للمسجد الحرام

أنجزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 85 بالمائة من مشروع إضافة مساحة تتجاوز 3 آلآف متر مربع في محيط المسجد الحرام.

وحسب الرئاسة العامة، فإن المشروع يهدف إلى تسهيل حركة قاصدي البيت العتيق وإدارة الحشود.

وتضمنت أعمال التوسعة إزالة عدد من الأماكن المخصصة للوضوء بالساحات وتوفير عدد من مجمعات المواضئ أسفل سلالم صحن المطاف.

بالإضافة إلى مجمعات دورات المياه الموزعة على أطراف الساحات

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن المشروع الذي ستكتمل أعماله نهاية الشهر الحالي يهدف إلى رفع الطاقة الإستعابية داخل المسجد الحرام.

وأكدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أن المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين تتم وفق دراسات ميدانية وخطط هندسية.

وسيتم التعاون ما بين عدد من الجهات المسؤولة لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمان بغية توفير أفضل الخدمات وبأحدث التقنيات.