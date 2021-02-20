مشعوذ يعترف: سحرت 33 ألف بنت وامرأة وتسببت بعقم أكثر من 9 آلاف أخرى

تحدث الموقع المغربي “شوفtv”، عن القبض على مشعوذ يدعي أنه فقيه مغربي معروف بغرب ليبيا في مجال السحر والشعوذة.

وحسب المصادر ذاتها، فقد اعترف أثناء القبض عليه أنه سحر حوالي 33 ألف بنت وامرأة، على مستوى ليبيا.

كما يملك 17 جنا من ملوك الجن الذين يتسببون في أمراض خبيثة، ومتحكم في 123 مقبرة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد تسبب المشعوذ في أكثر من 9760 حالة عقم.

ومباشرة بعد شيوع خبر اعتقاله بمنطقة جنزور، قدم العديد من الليبيين شكوى للسلطات الأمنية، ضد المعني.

واعترف أيضا بوجود نساء يشتغلن معه، من جميع مدن ليبيا وكذلك رجال واتضح أنه بدأ السحر منذ سنة 1988 في ليبيا.