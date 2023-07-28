مشكل يعطل إتمام صفقة انتقال محرز للأهلي

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن سبب عدم إعلان الأهلي السعودي، عن صفقة الدولي الجزائري رياض محرز، هو مشكل يواجهه النادي السعودي.

وحسب ما كشفه موقع “الميدان السعودي”، أمس الخميس، فإن عدم إعلان الأهلي السعودي عن صفقة ضم اللاعب رياض محرز، هو عدم عدم قبول نظام TMS لتسجيل اللاعب الجزائري بسبب قضية المحترف البرازيلي السابق بالنادي سوزا.

والذي كشف مؤخرا، عبر حسابه الرسمي عبر تويتر، عن تسوية مشكلته مع الأهلي السعودي، مايعني سيتم تأهيل محرز مع الأهلي في الساعات القليلة القادمة.

ووفي ذات السياق، أوضح المصدر، أن مسؤولي نادي الأهلي يعملون على تسوية هذا الإشكال للإعلان رسميا عن صفقة نجم المنتخب الوطني رياض محرز.