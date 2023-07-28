مشكل يعطل إتمام صفقة انتقال محرز للأهلي
كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن سبب عدم إعلان الأهلي السعودي، عن صفقة الدولي الجزائري رياض محرز، هو مشكل يواجهه النادي السعودي.
وحسب ما كشفه موقع “الميدان السعودي”، أمس الخميس، فإن عدم إعلان الأهلي السعودي عن صفقة ضم اللاعب رياض محرز، هو عدم عدم قبول نظام TMS لتسجيل اللاعب الجزائري بسبب قضية المحترف البرازيلي السابق بالنادي سوزا.
والذي كشف مؤخرا، عبر حسابه الرسمي عبر تويتر، عن تسوية مشكلته مع الأهلي السعودي، مايعني سيتم تأهيل محرز مع الأهلي في الساعات القليلة القادمة.
ووفي ذات السياق، أوضح المصدر، أن مسؤولي نادي الأهلي يعملون على تسوية هذا الإشكال للإعلان رسميا عن صفقة نجم المنتخب الوطني رياض محرز.
مصادر تؤكد أن: سبب عدم إعلان #الأهلي عن صفقة ضم #رياض_محرز هو عدم قبول نظام TMS لتسجيل اللاعب الجزائري بسبب قضية المحترف البرازيلي السابق بالنادي #سوزا.. ويعمل مسؤولو #الأهلي على حل القضية حالياً#الميدان | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/UXjIl8EzGC
— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) July 27, 2023
almost everything is being resolved , I hope that from now on the directors will be responsible and not leave the club in a difficult situation again . Good luck to the club in the season 💚🤍 pic.twitter.com/FwdnPsljZu
— Souza (@souza5) July 27, 2023