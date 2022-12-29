مشهد مُذهل.. تجمد شلالات نياجرا في أمريكا

تسببت عاصفة مدمرة ضربت مدينة بوفالو في ولاية نيويورك، في تجمد شلالات نياجرا بعد تغطيتها بالثلوج.

وتجمع عدد من الأشخاص مرتدين الملابس الثقيلة من أجل مشاهدة تجمد أحد أهم الشلالات في العالم، والتقاط صور تذكارية.

وانتشرت على مواقع التواصل الغجتماعي، صور مذهلة للشلالات المجمدة، إلتقطت بواسطة الطائرات المسيرة عن بعد.

كما تم تصوير آثار العاصفة الكارثية التي ضربت نحو 25 ميلا جنوب شلالات نياجرا.

ويتحرك في شلالات نياجرا نحو 3160 طنا من المياه في الشلالات كل ثانية.

وهذا مؤشر على أنها لا تتجمد بالكامل بسبب هذه الحجم الكبير من المياه، ولكن يتجمد جزء منها على السطح.

واجتاحت عاصفة قاسية أمريكا وتحديدًا في ولاية نيويورك خلال الأيام الماضية هي الأقوى منذ 50 سنة.

وتسببت العاصفة في مقتل أكثر من 55 شخصًا، وفقدان البعض مع توقع الشرطة في الولاية زيادة الأعداد الفترة المقبلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك لتسهيل الحركة في المكان.