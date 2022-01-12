مصابو أوميكرون تظهر لديهم علامة عند دخول الحمام

اشارت تقارير علمية، إلى أنه يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بفيروس كورونا وتحديدًا متحور أوميكرون من مجموعة واسعة من الأعراض. كما قد تكون عادية والغريبة، بما في ذلك الأعراض التي تتمحور حول عادات دخول الحمام، وفقا لكبار العلماء في أمريكا.

في حين يعتبر أوميكرون هو المتحور السائد الآن لفيروس كورونا في مختلف دول العالم. وقد تتسبب في مجموعة من الأعراض التي لم تتم رؤيتها في الموجات السابقة كمتحور دلتا. بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

كما لم يتم اعتبار الإسهال من أعراض فيروس كورونا بشكل أساسي، ولكن العديد من الحالات المصابة، تظهره كواحد من الأعراض. لذا يحذر مركز السيطرة على الأمراض والطبيب “جون هوبكنز ميديسن”. من أنه قد يكون علامة منبهة على الإصابة بفيروس كورونا وخاصة “أوميكرون”.

ويشير “جون هوبكنز” أن حوالي 20 بالمائة من المحتمل أن يصابوا بالإسهال بعد وقت قصير من الإصابة بفيروس كورونا. في حين أن متغير دلتا، وما قبله من المتغيرات كان من الأسهل التعرف عليه من خلال الأعراض. بما في ذلك السعال الجديد والمستمر والحمى وفقدان التذوق أو الرائحة، فقد أثبت أوميكرون أنه يمتزج بشكل أفضل بكثير.

كما وجد العلماء أن أعراض أوميكرون تتماشى مع أعراض الأمراض الموسمية من الأنفلونزا ونزلات البرد. في حين لا تزال المخاوف قائمة بشأن معدل انتقاله المرتفع، وقدرته على تجنب أول جرعتين من اللقاح للكثيرين.

وفي الواقع يمكن أن تشكل أعراض كورونا كل شيء، من أنف مسدود قليلاً، إلى صعوبات في التنفس تتطلب عناية طبية فورية.؛ لذلك من الضروري أن يكون الأشخاص على دراية جيدة قدر الإمكان. عندما يتعلق الأمر باكتشاف الأعراض وإجراء الاختبارات في أقرب وقت ممكن.

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