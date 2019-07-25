مصادر سياسية: الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة الحوار الوطني مساء اليوم

كشفت مصادر سياسية، عن احتمال إعلان أسماء أعضاء لجنة الحوار الوطني مساء اليوم الخميس.

وقالت المصادر لـ”النهار أونلاين”، إن لجنة الحوار الوطني التي تحدث عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في عدة مناسبات، ستتكون من بعض الشخصيات التي اقترحها رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار، قبل أيام.

ومن المنتظر أن تقود هذه اللجنة جلسات الحوار الوطني، وتناقش مطالب الحراك الشعبي، من أجل إيجاد مخارج مناسبة وتحظى بالإجماع.

وكان عرعار قد اقترح قائمة من الشخصيات الوطنية، قال إنها تحظى بالقبول الشعبي وتحظى بالإحترام وسط الحراك، على حد قوله.

ومن بين الشخصيات التي اقترحها عرعار المجاهدة جميلة بوحيرد، ووزير الشؤون الخارجية الأسبق أحمد طالب ابراهيمي، بالإضافة إلى رئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس.