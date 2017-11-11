فضح مصارع الجيدو الصهيوني، أوري ساسون، صحافة المخزن، التي نفت أي مشاركة صهيونية ضمن البطولة العالمية للجيدو، الجارية حاليا بالمغرب.

ونشر المصارع أوري ساسون، صورة له بمدينة مراكش المغربية، مكان إجراء البطولة العالمية للجيدو 2017، إلى جانب شعار هذه الدورة.

يأتي هذا في وقت نفت فيه الصحافة المحسوبة على المخزن، الخبر، مؤكدة عدم سماحها بمشاركة الصهاينة في هذه البطولة.

وهذا بعد الإحتجاجات الكبير، التي نظمتها بعض الأحزاب المغربية المعارضة والمنظمات، التي عبرت عن رفضها للتطبيع.

وكشفت بعض المصادر المغربية، نقلا عن الصحافة الصهيونية، أن دخول المصارع الصهيوني للمغرب جاء بعد تدخل رئيس الفيدرالية الدولية للجيدو.

للإشارة فإن المصارع المعني بالأمر يدعى أوري ساسون “27عاما”، مولود بالقدس من جنسية إسرائيلية، صاحب برونزية الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.