مصاعد جزائرية 100 بالمائة خاصة بسكنات عدل 3

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن شركات إيطالية وصينية تعتزم إنجاز مصانع لإنتاج المصاعد بالجزائر، ستوجه بشكل رئيسي للتكفل بحاجيات المشاريع السكنية لبرنامج البيع بالإيجار “عدل”.

و أوضح بلعريبي، خلال زيارة ميدانية قادته إلى موقع 13300 مسكن “عدل” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة). رفقة والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، أنه تم التوجه مع شركاء إيطاليين وصينيين لإنجاز مصانع لإنتاج المصاعد والتي ستكون جزائرية بنسبة 100 بالمائة.

و فضلا عن نقل التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال إلى الجزائر، لفت الوزير إلى أن صناعة المصاعد محليا. ستدعم التوجه نحو إنجاز عمارات عالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور