مصالح الأشغال العمومية تتدخل لفتح المحاور المغلقة بسبب الثلوج

أكدت وزارة الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، مواصلة التداخلات الميدانية لمصالحها لفتح محاور الطرق الوطنية والولائية. المغلقة جراء تراكم الثلوج في كل من ولايات سطيف، البويرة وتيزي وزو.

وحسب بيان للوزارة، فقد قامت المصالح غير الممركزة للقطاع بالعديد من التدخلات الميدانية. من أجل الحفاظ على حيوية شبكة الطرق الوطنية والولائية وتسهيل حركة النقل لمستعملي الطرق. من خلال حشد جميع الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة. حيث تم تسخير أزيد من 270 إطار وعون وأكثر من 70 وحدة عتاد لاسيما كاسحات الثلوج، شاحنات وآلات الشحن.

وأضاف المصدر ذاته، أن تدخلات المصالح غير الممركزة مستمرة، بالتنسيق مع وحدات القطاعات الأخرى، الى غاية الفتح الكلي لمحاور شبكة الطرق وتحسن الوضعية الجوية في الولايات المعنية.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن وحدات التدخل لمديريات الأشغال العمومية على مستوى الولايات تبقى مجندة للتدخل الميداني للتخفيف من تأثير التقلبات الجوية المسجلة منذ بداية الاسبوع الجاري، وهذا قصد تسهيل حركة السير لمستعملي الطريق”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور