مصباح.. كورونا خلفت حالات نفسية ووزارة مختصة بإصلاح المستشفيات ضرورية

قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات لدى وزارة الصحة، اسماعيل مصباح، إن الوضع هذه السنة جد استثنائي بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مصباح، أن كورونا ، خلفت حالات نفسية كثيرة سواء للمرضى أقاربهم أو المعالجين لهم.

وأضاف المتحدث، أن مشكل الصحة العقلية انشغال كبير في الصحة العمومية، معتبرا إياها عنصر أساسي.

وأكد الوزير المنتدب، على ضرورة إنشاء وزارة جديدة مختصة بإصلاح المستشفيات لحل مختلف المشاكل بالصحة العقلية.

وأشار صباح، إلى أن ترقية الصحة العقلية ضمن أولويات الوزارة، قائلا “يجب تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة”.