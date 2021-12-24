مصرع العشرات في حريق عبّارة ببنغلاديش

لقي العشرات، صباح اليوم الجمعة، مصرعهم عندما شب حريق في عبّارة مزدحمة خلال عبورها أحد الأنهار جنوب بنغلاديش

ووقع الحادث في وقت مبكر من الصباح بالقرب من بلدة جاكاكاثي الريفية الجنوبية في بنغلاديش، على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة داكا.

وقال رئيس الشرطة المحلية موينول إسلام، إن النيران إشتعلت في عبّارة تتألف من 3 طوابق. وهي في منتصف النهر. مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف انتشلت 38 جثة. كما أن الغالبية منهم لقوا حتفهم بسبب الحريق وقلة قضوا غرقا بعد أن قفزوا في النهر.

ورجحت الشرطة ارتفاع عدد الضحايا، إذ نُقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفى بعضهم في حالة حرجة. وما زال بعض الركاب مفقودين، ولم يتضح بعد سبب نشوب الحريق.

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