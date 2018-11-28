مصرع ثلاثيني وإصابة آخر في حادث سير بميلة

هلك شخص و أصيب آخر في حادث إنقلاب سيارة سياحية على الطريق الوطني رقم 100 ببلدية شلغوم العيد بولاية ميلة.

و أوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع في صباح اليوم، تحديدا عند مشتة “العربي” بشلغوم العيد.

وأسفر عن وفاة شخص “35 سنة”، بعين المكان وإصابة آخر “68 سنة” بجرح عميق على مستوى اليد اليمنى و معاناته من آلام في الصدر.

وقد تم نقل الضحيتين من طرف عناصر وحدة الحماية المدنية المتدخلة إلى مستشفى شلغوم العيد.

فيما فتحت الجهات الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث، يضيف المصدر.