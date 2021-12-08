مصرع رئيس الأركان الهندي وزوجته في تحطم مُروحية

أعلنت القوات الجوية الهندية مصرع رئيس الأركان الهندي الجنرال بيبين راوات جراء تحطم مروحيته اليوم الأربعاء في جنوب البلاد.

وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن رئيس أركان الدفاع الهندي بيبين راوات لقي مصرعه خلال تحطم مروحية.

كما كتب الوزير سينغ عبر تويتر:”إنني مستاء للغاية من الوفاة المفاجئة لرئيس أركان الدفاع الجنرال بيبين راوات وزوجته إضافة إلى 11 من أفراد القوات المسلحة. نتيجة حادث مروحية مؤسف للغاية اليوم في تاميل نادو”. مشيرا إلى أنها خسارة لا يمكن تعويضها للجيش والوطن.

في حين نشرت وزارة الدفاع الهندية عبر تويتر عدة تغريدات قالت فيها إن مروحية من طراز. IAF Mi-17V5 تعرضت لحادث اليوم. مشيرة إلى فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.

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وعرفت جزيرة جاوة الشرقية في إندونيسيا، حدثت مرعبا الأحد، بعد ثوران بركان جبل سيميرو.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو عن اللحظات المرعبة التي رافقت إنفجار البركان، أين كان الجميع يردد “الله أكبر”.

وخلف ثوران البركان، مصرع ما لا يقل عن 13 شخصا، وإصابة 98 آخرون، حسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقال المتحدث باسم الوكالة: “تم التعرف على جثتين، بينما لا تزال عملية التعرف على الآخرين مستمرة”.

ويخضع جميع المصابين، ومن بينهم امرأتان حاملان، للعلاج حاليا في مراكز صحية قريبة.

كما تم إجلاء 902 من الأشخاص إلى قاعة القرية ومبنى مدرسة ودور للعبادة.

وتسبب البركان في خسائر مادية هائلة في القرى المحيطة، فقد طمر رماد البركان 11 قرية على الأقل في منطقة لوماجانغ.

وأدى إلى دفن بعض المنازل والمركبات بالكامل تقريبًا، وقتل الماشية.

كما تسبب البركان، في تشريد الآلاف الذين اضطروا إلى التوجه إلى الملاجئ والمساجد بحثا عن مأوى.

ويقوم الضباط بحفر الرماد الذي يغطي الطريق باستخدام المعدات الثقيلة، أثناء عملية الإجلاء والبحث عن المفقودين.