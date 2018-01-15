مصرع شاب حرقا وإصابة زوجته أثناء إصلاح مدفأة في سطيف

اهتز سكان حي بعيرة في مدينة عين ولمان بسطيف، أمس، على خبر وفاة شاب يقطن بالحي وإصابة زوجته بحروق، حيث لقي الشاب المدعو “ب.ج” البالغ 37 سنة من العمر مصرعه، حيث أنه معروف بأخلاقه الحسنة ومحبوب من طرف كل من يعرفه، مع إصابة زوجته التي حاولت بكل ما تملك من قوة من أجل إنقاذه، حيث وصفت حالتها بالحرجة نوعا ما.

أما عن سبب الحادثة حسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب الضحية المسمى “جبير” كان بصدد إصلاح المدفأة بمنزله، بعد تسجيل عطب على مستواها، مستعينا في ذلك بمادة البنزين سريعة الالتهاب، من دون أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه العمليات، وفجأة اندلعت النيران في كافة جسمه، مع احتمال تسرب الغاز ووجود البنزين، مما أدى إلى حدوث الكارثة، ليتم نقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف من أجل إسعافهما.

ونظرا لتدهور الحالة الصحية للشاب وعدم وجود الإمكانيات والطبيب المختص في مثل هذه الحالات، تم تحويله إلى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، ورغم المجهودات المقدمة من طرف الطاقم الطبي من أجل إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالحروق التي لحقت بكافة جسمه، في حين ما تزال زوجته تحت العناية والرقابة الطبية، حيث وصفت حالتها بالمستقرة.