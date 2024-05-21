مصرع فتيات إثر مأساة مروعة في مياه نهر النيل

تسبب غرق “ميكروباص” في نهر النيل بمصر بين محافظتي المنوفية والجيزة في مصرع وإصابة أكثر من 15 شخصا.

ووقع الحادث بعدما سقطت مركبة من نوع “ميكروباص” تحمل عددا من العاملات بالزراعة من معدية أبو غالب الوسطانية في نهر النيل.

وحسب موقع “اليوم السابع”، سقطت صباح اليوم الثلاثاء سيارة ميكروباص محملة بعدد من الفتيات من أعلى معدية في الرياح البحيري بمنشأة القناطر في الجيزة “معدية أبو غالب”.

وتعرضت بعض الفتيات للغرق، بينما تم إنقاذ ما يقرب من 10 منهن، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الضحايا.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق سيارة بالرياح البحيري في منشأة القناطر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري.

وتبين أن سيارة ميكروباص محملة بفتيات، يعملن في إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية بالرياح البحيري سقطت السيارة بالمياه.

واستخرج رجال الإنقاذ النهرى التابع للحماية المدنية بالجيزة، جثة 6 فتيات حتى الآن، ويتم استكمال عمليات البحث عن أي ضحايا آخرين.