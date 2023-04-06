مصرع مدير أمن في مصر إثر حادث أليم

توفي مدير أمن محافظة بورسعيد بمصر، اللواء مدحت عبد الرحيم، إثر تعرضه لحادث سير، يوم أمس الأربعاء.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن مدير أمن بورسعيد كان يقود سيارته بمفرده حينما انقلبت به في إحدى الطرق السريعة.

وقال وكيل وزارة الصحة المصرية في الإسماعيلية، علي حطب، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الحادث وقع على محور 30 يونيو في نطاق الإسماعيلية.

وفارق مدير الأمن الحياة في مكان الحادث، وتم نقل الجثمان لإحدى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ومن جهته، قال عضو مجلس الشيوخ المصري عن محافظة بورسعيد، إن اللواء الراحل كان في طريقه من محل إقامته بالقاهرة لعمله ببورسعيد حينما وقع الحادث.

وكان مدير الأمن بمفرده في السيارة ولم يكن يسير في موكب أمني، واختلت عجلة القيادة فاصطدمت السيارة بالحاجز الخرساني وانقلبت.

وأصدر محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، نعيا لمدير أمن بورسعيد، ووصفه بأنه “أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين. وساهم في تحقيق الأمن والانضباط بمحافظة بورسعيد. وكان دائم العمل والاجتهاد والإخلاص من أجل المحافظة”.