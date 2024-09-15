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مصرع مهاجرين أثناء محاولة عبور المانش

بقلم نادية بن طاهر
مصرع مهاجرين أثناء محاولة عبور المانش
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، عن وفاة عدد من المهاجرين ليلة السبت، أثناء محاولتهم عبور المانش بشكل غير نظامي من شمال فرنسا باتجاه إنجلترا.

وغرق قارب أسفر عن مقتل 12 شخصا في 3 من سبتمبر، في أسوأ حصيلة خلال هذه السنة.

وبذلك، إرتفع عدد القتلى أثناء العبور غير النظامي للمانش إلى 37 شخصا على الأقل منذ جانفي.

وحسب بيانات نشرتها السلطات في هذا البلد، وصل 21615 مهاجرا إلى بريطانيا عبر القناة في النصف الأول من عام 2024. وهو عدد غير مسبوق.

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