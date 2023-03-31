مصرع 10 عمال جراء انهيار منجم للذهب في السودان

توفي 10 عمال إثر انهيار منجم ذهب في في جبل الأحمر شمال السودان، بالقرب من الحدود المصرية.

وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، لا يزال العديد من عمال المناجم الآخرين في عداد المفقودين.

وتم انتشال العديد من الجثث من الموقع، ولا تزال جهود البحث جارية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر أمني قوله إن هناك مخاوف من أن يكون هناك عمال محاصرين تحت المياه الجوفية للمنجم.

وتشيع انهيارات مناجم الذهب في السودان بسبب التراخي في تطبيق معايير السلامة والصيانة.

ففي عام 2021، قتل 31 شخصا بعد انهيار منجم ذهب في ولاية غرب كردفان.