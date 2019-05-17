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مصرع 15 شخصا جراء الفيضانات في باماكو

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مصرع 15 شخصا جراء الفيضانات في باماكو
بقلم خميسة مريم

لقي 15 شخصا مصرعهم جراء سيول جارفة، نتجت عن أمطار غزيرة تهاطلت على العاصمة المالية باماكو.

وحسب بيان للحكومة نشرته وكالة الأنباء المالية، فإن حصيلة الضحايا بلغت 6 قتلى في نياماكورو و6 آخرين في كالابان كورو وقتيلين في ميسابوغو وقتيل واحد في فالادي.

وهي كلها أحياء تقع على الضفة اليمنى لنهر دجوليبا، الذي يعبر العاصمة باماكو.

كما أدت السيول الجارفة إلى جرح شخصين وتسبب في أضرار مادية جسيمة.

فيما لاتزال فرق الإنقاذ، تواصل جهودها لإنقاذ المواطنين الذين غمرت المياه منازلهم.

وحثت الحكومة المالية التي قدمت تعازيها لأسر الضحايا المواطنين على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في بداية فصل الأمطار.


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