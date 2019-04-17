مصرع 16 شخصا إثر انهيار مبنيين في ريو دي جانيرو بالبرازيل

أكدت مصالح الإنقاذ في ريو دي جانيرو بالبرازيل أن حصيلة ضحايا انهيار المبنيين الجمعة الماضي، بمنطقة موزيما ارتفعت إلى 16 قتيل.

بينما لا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين.

وانتشلت مصالح الإطفاء 4 جثت جديدة من تحت أنقاض مبنيين انهارا الأسبوع الماضي، بحي عشوائي بغرب ريو دي جانيرو

التي سجلت مؤخرا تهاطل أمطار غزيرة.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت يوم الإثنين عن 11 قتيلا و 13 مفقودا.

ومن بين الأشخاص الـ 24 الذين تم إنقاذهم منذ الجمعة، تم انتشال10 أحياء من تحت الأنقاض، بينما توفي شخصان، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي أعقاب انهيار المبنيين اللذين لم يتم احترام معايير السلامة خلال تشييدهما، تم منع السكان من الولوج إلى 13 مبنى اخر.