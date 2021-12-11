مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور مروع بالمدية

خلف حادث مرور خطير، وقع اليوم السبت، بمنطقة بوغزول في ولاية المدية، وفاة 4 أشخاص وجرح 4 آخرين.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية بوغزول، على الساعة 15 و40 دقيقة، لأجل هذا الحادث.

وتمثل الحادث في اصطدام حافلة وسيارتين سياحيتين بالطريق الوطني رقم 01 في الخرجة الجنوبية لبلدية بوغزول بدائرة الشهبونية.

وخلف الحادث، وفاة 4 أشخاص في عين المكان وإصابة 4 آخرين، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

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الحصيلة الأسبوعية للحماية المدنية

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 20780 تدخل إثر تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين. شملت حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

حيث قامت وحدات الحماية المدنية بـ80 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية تحثهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي. بالإضافة إلى القيام بـ 66 عملية تعقيم عامة مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

و بالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدتنا بـ 12502 تدخــل. كما تم من خلالها إســعاف وإجلاء 12401 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1573 تـدخـل من أجل 876 حادث مرور أدت إلى وفاة 35 شخص و جرح 1019 آخرين. وسجلت أثقل حصــيلة في إليزي بوفاة 05 أشخاص وجرح 10 آخرين على إثـر 03 حوادث مرور .

كما سجلت وحدات الحماية المدنية 709 تدخلا سمحت بإخـــماد 435 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 75 تدخل اثر 49 حريق.

بالإضافة وخلال نفس الفترة، قامت ذات المصالح في مجال العمليات المختلفة بـ 5549 تدخـل فـي نفس الفترة. كما محت بتغطية 4531 عملية إسعاف و إنقاذ 351 شخص من الخطر.

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