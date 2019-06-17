مصرع 8 مهاجرين بعد غرق زورقهم قبالة السواحل التركية

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وتم انقاذ 31 آخرين، اليوم الاثنين، بعد غرق زورقهم قبالة ساحل غرب تركيا.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، فقد بدأ خفر السواحل عمليات بحث وإنقاذ، للوصول إلى الزورق، الذي غرق قبالة ساحل منطقة “بودروم” في إقليم “موغلا”.

حيث أسفرت هذه العمليات، عن انتشال 8 جثث من الزورق، الذي كان يقل 40 مهاجرا.

وتعتبر تركيا، نقطة انطلاق عن طريق البحر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لذلك يقصدها الكثير من المهاجرين.

وقد تقلصت أعداد المهاجرين بشكل ملحوظ بعد اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، سنة 2016.