مصرف السلام الجزائر يؤجل عملية دفع أقساط شهر أفريل ويقدم خدماته عن بعد

قرر مصرف السلام الجزائر، تأجيل كل أقساط شهر أفريل 2020، الخاصة بالتمويلات الممنوحة لمتعامليه “الأفراد”.

وجاء هذا التأجيل، نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا، حسب بيان لذات المؤسسة المالية، اليوم الأربعاء.

وسيتم تسديد أقساط شهر أفريل لاحقا، بدون احتساب أي عوائد أو عمولات إضافية، حسب ذات البيان.

كما قرر مصرف السلام الجزائر، تقديم الخدمات البنكية عن بعد “تحويلات وعمليات بنكية” مجانا، لكل متعامليه “أفرادا وشركات”، خلال شهر أفريل 2020 .

وأكد البنك، على مجانية الاشتراك للمكتتبين الجدد للخدمات البنكية عن بعد “السلام مباشر”، من شهر أفريل حتى 30 جوان 2020، يضيف البيان.

وتم إتخاذ هذه القرارات، من أجل تيسير تنفيذ مختلف العمليات البنكية على المواطنين عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى فروع المصرف بما يتناسب والإجراءات الوقائية المقررة.