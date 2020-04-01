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مصر.. الأزهر يوضح حُكم صيام شهر رمضان في عصر الكورونا

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مصر.. الأزهر يوضح حُكم صيام شهر رمضان في عصر الكورونا
بقلم نادية بن طاهر

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حُكم صيام شهر رمضان في حال رأى الأطباءُ ضرورة بقاء فم الصَّائم رطبًا كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

وأوضح الأزهر قائلا: “إن كان الأمر سابقا لأوانه، فإنه لا يجوز للمسلم أن يفطر رمضان إلا إذا قرر الأطباء وثبت علميا أن الصيام سيجعله عرضة للإصابة والهلاك بفيروس كورونا، وهو أمر لم يثبت علميا حتى هذه اللحظة”.

وأشار المركز، إلى أن الإسلام حثنا على حفظ النفس وصيانتها بكل الطرق التي تدرأ عنها الهلاك، وتمنع عنها الضرر، ومن ذلك ما قعده الفقهاء من القواعد الوقائية في الشريعة الإسلامية بقاعدة “الدفع أقوى من الرفع”، حيث قرروا فيها بأنه إذا أمكن رفع الضرر قبل وقوعه وحدوثه فهذا أَولى وأفضل من رفعه بعد الوقوع، فهذا من باب العلاج الوقائي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=799435

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