مصر: الإطاحة بعصابة البترول في القاهرة

أطاحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مصر القبض على عصابة مكونة من 20 فردًا. تخصصت في سرقة المواد البترولية من خطوط البترول بالصحراء في القاهرة.

وحسب ما تداولته وسائل إعلام مصرية، كشفت التحريات تفاصيل سرقة خط بترول رئيسي بصحراء القاهرة.

وجاء فيها أن المتهمين معظمهم مسجلون خطر، وتمكنوا من سرقة مواد بترولية قيمتها تصل إلى 3 ملايين جنيه. وأنهم كونوا فريقًا كاملًا من العمال والصنايعية لشفط كميات كبيرة من المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء.

وأفادت التحريات بأن المتهمين يمتلكون أسطولًا ضخمًا من السيارات النقل “فنطاس” مكونًا من 9 سيارات. كما قاموا بإنشاء خزانات أرضية بسعة 30 ألف لتر في قطعة أرض بالشروق. والاحتفاظ داخلها بكميات كبيرة من المواد البترولية.