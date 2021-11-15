مصر: المؤبد لإمام مسجد هتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر بالحكم على إمام مسجد وخطيب بأوقاف الدقهلية، بالسجن المؤبد لقيامه بالاعتداء على تلميذة.

وحسب الاعلام المصري، فقد اعتراف المتهم بهتك عرض طفلة صغيرة لا تتجاوز 11 سنة. مستغلا سلطته عليها فى تحفيظ القرآن الكريم وترددها عليه لكونه رجل من رجال الدين والعلم. بغية تربيتها وتعليمها إلا أنة أصر على إتيان الفاحشة كرها عنها.

ترجع أحداث القضية إلى شهر أوت الماضي، 2021 عندما تم تقديم بلاغ ضد إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية.

وأوردت الأم في التحقيقات أن ابنتها جنة كانت تتردد على منزل المتهم لتحفيظها القرأن منذ ثلاث سنوات. حيث قام بهتك عرضها بالقوة مستغلا سلطته عليها وكون الطفلة يتيمة.

وقالت الطفلة إن الشيخ كتم فمها وربط يديها وقام بالتعدي عليها وعندما صرخت وبكت لم يستمع لها وهددها بالقتل لو أخبرت أمها. كما أكد لها أن والدتها ستضربها لو علمت بما حدث لذلك خافت أن تخبرها في البداية .

وتم إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكاب جريمته أمام النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة، وإحالتها لمحكمة الجنايات.

وطالب دفاع الطفلة المجني عليها بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام شنقا، ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه بالتعدي على طفلة أو فتاة وهتك عرضها بالقوة.

وطلب دفاع المجني عليها خلال الجلسة تعديل مواد الوصف والاتهام لتطبيق عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض، لتوقيع أقصى العقوبة عليه قد تصل للإعدام شنقًا.

وأثارت الواقعة غضب الأهالي والجيران، فضلًا عن إثارة الغضب والاستنكار من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشارها على نطاق أوسع.

وطالب البعض بإعدام إمام المسجد الذي لم يحترم طبيعة عمله وتحفيظه للقرآن وكونه قدوة للأجيال القادمة واستغل بيته للتعدي جنسيًا على طفلة وتهديدها.

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