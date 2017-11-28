مصر ترد على إسرائيل: لن نفرط في ذرة تراب من سيناء

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء أمس الإثنين، أن بلاده لن تسمح بالتفريط في ذرة واحدة من تراب شبه جزيرة سيناء.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة للوزير بإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، ردًا على سؤال بشأن حديث وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، غيلا غامليئيل عن أن سيناء أفضل مكان لدولة الفلسطينيين.

وكانت تقارير مصرية ذكرت إن غامليئيل قالت لقناة إسرائيلية إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء.

وقال شكري: “نرفض أي تصريح من أي جهة أو أي تفكير بشأن الانتقاص من سيادة مصر على أراضيها خاصة سيناء التي روت بدماء المصريين دفاعا عنها”.

وأضاف أن بلاده “لن تتنازل لأحد عن ذرة من تراب سيناء ولن تسمح لأحد بأن يعتدي عليها”.