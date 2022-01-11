مصر ترفض منح الجنسية لـ3 مواطنين فلسطينيين

قررت وزارة الداخلية المصرية رفض 3 طلبات، مقدمة من مواطنين فلسطينيين، للحصول على الجنسية المصرية وذلك لدواع أمنية.

كما نص القرار الأول على أن يرفض طلب “فايق العبد محمد عبد القادر حمودة”، من مواليد القاهرة عام 1975،اكتسابه الجنسية المصرية. تبعا لوالدته “سكينة شرقاوى فراج محمد”، طبقًا لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواع أمنية.

ونص القرار الثاني على أن يرفض طلب الفلسطينى “عدي سعيد علي أبو حصيرة”، مواليد فلسطين بـ1987، اكتسابه الجنسية المصرية. تبعا لوالدته “فادية سليم عبدالله اللبان”، بالتطبيق لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975؛ وذلك لدواعٍ أمنية.

كما نص القرار الثالث على أن يرفض طلب “رياض حمدان أحمد الشاعر” (الفلسطينى الجنسية)، مواليد فلسطين فى 1 أكتوبر 1973. تبعا لوالدته “مزيونة محمد داود سلمى الشاعر”، طبقًا لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواع أمنية.

ومن جهتها، وجهت الرئاسة الفلسطينية رسالة شكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استجابته لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. بالإفراج عن نجل السياسي الفلسطيني نبيل شعث.

كما أعلنت أسرة الناشط المصري – الفلسطيني، رامي شعث، أن السلطات المصرية أفرجت بالفعل عن نجلها، وقامت بترحيله إلى باريس. منوهة بأنه تم إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للإفراج.

ونشرت أسرة الناشط بيانا عبر حسابها في “فيسبوك”، صباح السبت، أكدت من خلاله إطلاق سراحه من قبل السلطات المصرية.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت شعث في 5 جويلية 2019 من منزله في القاهرة. في إطار حملة أمنية واسعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “خلية الأمل”.

وهو نجل القيادي في الحكومة الفلسطينية نبيل شعث، الذي شغل مناصب بينها وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني.

ويحمل رامي جنسيتين عربيتين هي المصرية والفلسطينية، وكان قبل اعتقاله بفترة أعلن موقفه الرافض لما يطلق عليها صفقة القرن.

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