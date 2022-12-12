مصر تسجل إصابة جديدة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس جدري القرود.

وجاء في منشور للوزارة على حسابها الرسمي بـ”فيسبوك”، فإن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما. وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بأحد الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر.

ويجري علاج المريض بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الثلاثاء، تسجيل إصابة بجدري القرود لشخص قدم من إحدى الدول العربية في يوم 25 سبتمبر الجاري.

وكانت السلطات الصحية في مصر قد أصدرت في جوان الفائت دليلا للتعريف بخطوات التعامل مع الحالات المصابة والمخالطين بجدري القرود.

وأشار الدليل إلى عدد من إجراءات الحجر الصحي بمنافذ الدخول في المطارات والموانئ. بتولي فرق الحجر الصحي تطبيق الإجراءات الوقائية حيال القادمين من الدول المتوطنة بجدري القرود.

وتشمل تلك الإجراءات: مراقبة درجات الحرارة للقادمين من الخارج من خلال الكاميرات والبوابات الحرارية. والمناظرة البصرية للركاب وأطقم وسائل النقل القادمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما يتم اتخاذ الاحتياطات القصوى لمكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة. وعزل الحالة المشتبه في إصابتها فور اكتشافها وفصلها عن مسار الركاب.