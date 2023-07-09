مصر تعلن استضافة قمة دول جوار السودان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن بلاده ستستضيف “قمة دول جوار السودان” في 13 جويلية الجاري، لاتخاذ خطوات لحل أزمة السودان وحقن دماء الشعب السوداني.

وجاء في بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية: “في ظل الأزمة الراهنة في السودان. وحرصا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان. واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني. وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها. والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها. والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل. تستضيف مصر في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان”.

وأوضح البيان، أن الهدف من هذه القمة، هو بحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار. ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية. بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.