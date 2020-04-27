مصر تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر عبر جميع انحاء الجمهورية.

وسيكون هذا القرار ساري المفعول إعتبارا من الساعة الواحدة صباحا من يوم الثلاثاء حسب توقيت المصري.

وجاء هذا القرار بالمشاورة مع مجلس الوزراء ونظرا للظروف الامنية والصحية التي تمر بها البلاد حسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية المصرية.

وفي ذات السياق ستتولى القوات المسلحة وهئية الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة خطورة الإرهاب وتمويله وكذا حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وفق المادة 2 من القرار.

كما نصت ذات المادة على حماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.