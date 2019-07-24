مصر تفتح تحقيقا في إهانة جزائري لأحد ملوك الفراعنة

بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مسيء لمومياء الملك «سقنن رع» بالمتحف

أصدر وزير الآثار المصري، قرارا بفتح تحقيق عاجل حول فيديو مسيء لمومياء الملك «سقنن رع»، وذلك بعد رفع مذكرة له بهذا الشأن.

بعد أن انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمشجع جزائري قام بالسب والبصق على مومياء الملك

«سقنن رع» لال قيامه بجولة داخل قاعة المومياوات الملكية الموجودة في الدور العلوي بالمتحف المصري.

قالت المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار، نيفين العارف، وفقا لصحيفة «الدستور» المصرية، إنه جارٍ التحقيق في

واقعة بصق زائر بالمتحف المصري بالتحرير على مومياء الملك «سقنن رع».

وأضافت العارف أنه فور علمها بالواقعة قامت بتحرير مذكرة موجهة لوزارة الآثار، ليتم التحقيق في الواقعة

بشكل قانوني، وقد وجه بالتحقيق بشكل عاجل، ومن المنتظر أن يتم تفريغ كاميرات المراقبة المنصبة في القاعة

بشكل محكم للوقوف على ملابسات الواقعة. وأشارت إلى أن ما حدث غير مقبول «لأنه يعتبر إهانة للحضارة

المصرية التي نعتز بها جميعا، ولكننا حتى الآن لا نستطيع تحديد جنسية الرجل الذي ظهر في الفيديو ولا التاريخ الذي تم تصوير الفيديو فيه، وهل تم التصوير في وقت قريب أم منذ فترة زمنية طويلة».

وأوضحت العارف أن المتحف المصري مراقب بالكاميرات بالكامل، خاصة داخل قاعات العرض، مثل قاعة عرض

«يويا وتويا» والمومياوات الملكية، كما أن التصوير داخل قاعة المومياوات تحديدا ممنوع، وهو ما يؤكد أن

الفيديو تم تصويره خلسة بعيدا عن عيون أمناء القاعة، وسوف ننتظر نتيجة التحقيقات التي ستكشف لنا ملابسات تلك الواقعة.

ويعد الملك «سقنن رع» أهم ملوك مصر، حيث عثرت على المومياء الخاصة به ضمن الكشف المشهور الذي حدث عام 1880 في الخبيئة القريبة من معبد «الدير البحري 2».

وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن مقطع فيديو منسوب لمشجع جزائري «يسب ويبصق» مومياء الملك «سقنن

رع» المحفوظة في المتحف المصري بالتحرير بقاعة المومياوات، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي مع موجة غضب من المصريين تجاه هذا التصرف.