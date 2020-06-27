مصر تفتح دور العبادة اليوم وتستثني صلاة الجمعة وقدّاس الأحد

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مصر تفتح دور العبادة اليوم وتستثني صلاة الجمعة وقدّاس الأحد
بقلم معين تيت

فُتحت المساجد ودور العبادة في مصر، اليوم السبت، بعد ثلاثة أشهر من الغلق بسبب تداعيات انتشار وباء “كورونا” في البلاد.

واستهل المصلون المصريون أداء الصلوات في المساجد بصلاة الفجر اليوم، والتي عرفت انتهاء صيغة “ألا صلّوا في بيوتكم” وسط تكبير وتهليل.

وجاء فتح دور العبادة في مصر بعد قرار مجلس الوزراء بعودة الصلوات من جديد عقب 3 أشهر من غلقها وفرض حظر تجوال في إطار منع التجمعات ومكافحة وباء “كورونا”.

وقد استثنت الحكومة المصرية أداء صلاة الجمعة في المساجد وقدّاس الأحد في الكنائس، فيما ستجري باقي العبادات والصلوات وسط إجراءات صحية صارمة، منها لبس الكمامة والسجادة الخاصة ومسافة التباعد بين كل صف.


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