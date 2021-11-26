مصر تقيم حفلا فخما في افتتاح طريق الكباش

نظمت مصر حفلا فخما خلال افتتاح طريق الكباش في الأقصر بعد ترميمه. وهو الطريق الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك.

وقام الموكب بإعادة فتح الطريق البالغ طوله 2.7 كيلومتر، حيث تمت إعادة تمثيل لمهرجان الأوبت القديم. حيث عرضت تماثيل آلهة طيبة خلال عصر الدولة الحديقة احتفالا بالخصوبة وفيضان النيل.

وسار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على طول الطريق فى بداية الحفل.

وكان هناك عربات فرعونية وأكثر من 400 فنان شاب يرتدون أزياءً فرعونية شاركت في العرض على طول الطريق.

وتعد السياحة تعد مصدرا حيويا لفرص العمل والعملة الأجنبية لمصر. وقامت البلاد بجهود مكثفة لجذب السائحين مجددا بعد فترة تراجع بسبب وباء كورونا.

وحرصت العديد من وسائل الإعلام العالمية على الاحتفاء بالحفل قبل انطلاقه. ما يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني.

حيث وثقت شبكة “ايه بي سي” الأمريكية فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة. وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام.

فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا. يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في أبريل الماضي.

ففي أجواء احتفالية مهيبة مزجت بين المؤثرات التكنولوجية الحديثة وعبق التاريخ القديم. أعادت مصر افتتاح الطريق الأثري الذي يعود لنحو 3400 عام، وكان شاهدا على مواكب كبرى. عبرت فيه ويحرسه من الجانبين أكثر من ألف تمثال.

وتضمن الحفل عرضا فنيا يحاكي بعضا من جوانب احتفال المصريين القدماء بعيد الأوبت. وشارك فيه مئات من طلاب الجامعات المصرية بأزياء فرعونية. وشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من أعضاء الحكومة وسفراء أجانب وعرب.

وجاء الاحتفال بعد أشهر قليلة من تنظيم مصر موكبا مهيبا عبر شوارع القاهرة. لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط.مصر

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