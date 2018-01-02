مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى إعتبارا من يوم 13 جانفي الجاري.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا يقضي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.

وأضافت الوكالة، أن قوات الجيش والشرطة ستتولى بموجب هذه القرار “اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار أعمال العنف وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.

وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا مماثلا، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في 12 أكتوبر الماضي.