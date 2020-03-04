مصر تمنع دخول القطريين إلى أراضيها

منعت السلطات المصرية، دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية إلى أراضيها، كإجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء المصري: “حظر دخول المواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارا من الجمعة 6 مارس حتى إشعار آخر”.

وأعلنت المطارات المصرية، الاثنين، رفع درجة الاستعداد للحد الأقصى، واتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر إلى 8 حالات، مما دفعها إلى إلغاء معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2020”.