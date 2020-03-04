مصر تمنع دخول القطريين إلى أراضيها

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مصر تمنع دخول القطريين إلى أراضيها
بقلم نادية بن طاهر

منعت السلطات المصرية، دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية إلى أراضيها، كإجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء المصري: “حظر دخول المواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارا من الجمعة 6 مارس حتى إشعار آخر”.

وأعلنت المطارات المصرية، الاثنين، رفع درجة الاستعداد للحد الأقصى، واتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر إلى 8 حالات، مما دفعها إلى إلغاء معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2020”.


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