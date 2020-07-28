مصر.. “طبيب الفقراء” الدكتور محمد مشالي في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، الطبيب المصري محمد مشالي، والمدعو بـ”طبيب الفقراء”، نظرا للأعمال الخيرية التي كان يقوم بها، صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلن وليد مشالي، نجل الطبيب الراحل، وفاة والده، على صفحته بفايسبوك قائلا: “انتقل الى رحمة اللة تعالي والدى الدكتور محمد عبدالغفار مشالى، والدفن بعد صلاة الظهر بالبحيرة”.

وحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”، توفي الطبيب الراحل في منزله، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

واشتهر الراحل، في أوساط الفقراء بتقديمه الخدمات الطبية بأسعار زهيدة وإجراء الكشوفات بعيادته.

وتخرج “طبيب الفقراء”، من القصر العيني في عام 1968، وتولى إدارة عدة مستشفيات، وأفسح دائما هامشا للفقراء، رغم كثرة مشاغله.