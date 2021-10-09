مصر: عصابة نسائية تنصب على الرجال الراغبين في الزواج بخطة جهنمية

فككت القوى الأمنية المصرية عصابة نسائية خطيرة مكونة من 4 سيدات، بتهمة النصب على الرجال الراغبين في الزواج، حسب ما نقله موقع “روسيا اليوم” عن صحيفة الوطن المصرية.

وجاء في التفاصيل، إن 4 سيدات مصريات قمن بالاشتراك في مجموعات خاصة بالتعارف من أجل الزواج على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وعرضت السيدات مواصفتهن، على أساس أنهن ترغبن في الزواج، وبعد أن يتلقين عشرات العروض يوميا، يخترن “العريس” الميسور ماديا، ويقمن باختيار موعد ومكان للإلتقاء بضحاياهم.

وبعد أن يأتي الرجل إلى المكان المحدد، يجلس على المقعد المقابل للمتهمة، ويشرع في الحديث حتى يطمئن لها، ثم تقوم المتهمة بوضع مخدر الـ”كلوزايين” داخل المشروب الذي يطلبه.

ونتيجة المخدر يفقد الضحية الوعي، لتقوم السيدات بنقل العريس لمكان آخر ويقمن بسرقة متعلقاته والمبلغ المالي الذي يملكه ثم، يتركونه ملقى أرضا حتى يعود إلى الوعى.

واستطاعت الأجهزة الأمنية المصرية، من تحديد أماكن تواجد المتهمات وإلقاء القبض عليهن، بعد تلقي الكثير من البلاغات ضدهن.

وبمواجهة المتهمات بما فعلوه، اعترفن بارتكاب الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهمات وتبين من خلال استدعاء الضحايا الذين قاموا بتحرير البلاغات ضدهن أن من بين ضحاياهن مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأصدرت النيابة العامة أمرا يقضي بحبس المتهمات 15 يوما على ذمة التحقيقات وإحالة القضية أمام محكمة الجنايات، ليتم تأجيل محاكمة المتهمات لجلسة 24 أكتوبر 2021.

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