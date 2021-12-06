مصر.. قتلى ومصابون من بينهم أطفال في انهيار بناية سكنية

لقى ثلاثة أطفال حتفهم إثر انهيار بناية سكنية في محافظة بني سويف بصعيد مصر اليوم الاثنين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة “الأهرام”، أن فرق الإنقاذ انتشلت تسعة مصابين على الأقل من أنقاض البناية، المكونة من طابقين، في مركز أهناسيا بالمحافظة.

وقال المصدر إن شقيقين، يبلغان 8 و12 عاما، وشقيقتهما، 11 عاما، لقوا مصرعهم في الحادث. بالإضافة كذلك إلى أن هناك ثلاثة أطفال آخرين بين المصابين في بني سويف التي تبعد بـ111 كيلومترا جنوبي القاهرة. حيث لم يعرف لحد الساعة سبب انهيار المبنى.

للإشارة فقد إنهار مبنى مكون من أربعة طوابق في مدينة شبرا الخيمة بالقاهرة سبتمبر الفارط. وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

كما أن الحكومة شنت حملة على عمليات البناء غير القانونية في جميع أنحاء البلاد مؤخرا. وسجنت مخالفين، وهدمت بناياتهم في حالات كثيرة.

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كما تسبب إنهيار مبنى سكني، في جسر السويس في القاهرة بمصر في وفاة 8 أشخاص وتسجيل 29 مصابا.

ووفقا لبيان رسمي لمحافظة القاهرة، نقلته وسائل إعلام مصرية، فإن البحث لا يزال جارٍ لاحتمالية وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وتعرض، مبنى سكني مكون من عدة طوابق للانهيار، بمنطقة جسر السويس في العاصمة المصرية، القاهرة.

وأفادت مواقع محلية بأن المبنى مكون من 10 طوابق، وكان يسكنه عدد من الأطفال مع أسرهم.