مصر: متحرش بطفلة يواجه عقوبة 15 عاما سجنا نافذا

اهتز العالم أمس الثلاثاء، على وقع جريمة أخلاقية في مصر، بعد أن أقدم أحد الأشخاص على التحرش بطفلة صغيرة.

وقد تناقلت مختلف القنوات العربية وحتى الأجنبية، الفيديو الذي بث الواقعة اللاأخلاقية.

وحسب الاعلام المصري، فقد وقعت الحادثة في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة.

وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حتى قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد.

ونجحت قوات الأمن المصرية، في ضبط المتهم بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو بشبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع اليوم السابع، فإن ما فعله المتحرش بالطفلة يعد جناية هتك عرض، عقوبتها السجن من 7 إلى 15 عاماً.

وحاول المتهم التخفي والهروب بعد ارتكابه للجريمة، إلا أن يد الأمن طالته سريعًا.