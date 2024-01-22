مصر والرأس الأخضر يتعادلان ويتأهلان للدور الثاني من “كان” كوت ديفوار

افترق منتخي مصر، والرأس الأخضر، على نتيجة التعادل الإيجابي (2-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، برسم الجولة الثالثة، من الدور الأول لـ”كان” كوت ديفوار.

وكان منتخب الرأس الأخضر السباق لافتتاح باب التسجيل في الدقيقية الـ45، وأنهى الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد.

كما تمكن منتخب مصر من العودة في النتيجة، عن طريق تريزيغي في الدقيق الـ50، قبل أن يضيف زميله محمد مصطفى الهدف الثاني في الدقيق الـ90.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر هذا اللقاء، باغت لاعب الرأس الأخضر براين تكسييرا، دفاع المنتخب المصري، ويسجل هدف التعال.

وبهذا تأهل منتخب الرأس الأخضر للدور الثاني من “كان” كوت ديفوار، في صدارة مجموعتهم الثانية برصيد سبع نقاط، متبوعين بمنتخب مصر، برصيد ثلاثة نقاط.